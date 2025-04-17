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Происшествия

Состояние мужчины, совершившего самоподжог в Бишкеке, крайне тяжелое

Состояние мужчины, совершившего 16 апреля самоподжог, крайне тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

По словам одного из медиков, 30-летнего пострадавшего доставили по линии скорой помощи примерно в 18.45.

«После госпитализации в палату интенсивной терапии начаты медицинские манипуляции — перевязки, капельницы. У мужчины более 90 процентов тела обгорело, ожоговый шок. Проведем консилиум», — отметили медики.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина облился бензином и поджег себя на улице Западной в Бишкеке. Инцидент транслировался в прямом эфире.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326327/
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