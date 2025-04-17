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Происшествия

ГКНБ предупредил вице-спикера ЖК о недопустимости провокационных заявлений

ГКНБ расследовал заявление вице-спикера Жогорку Кенеша Нурбека Сыдыгалиева, озвученное 15 апреля о якобы имевших место коррупционных проявлениях со стороны органов прокуратуры при прекращении уголовного преследования экс-главы компании одной из сотовых компаний Акылбека Жамангулова.

По данным пресс-центра ведомства, по результатам проверки с участием самого Нурбека Сыдыгалиева, экс-генерального прокурора Курманкула Зулушева, бывшего главы сотовой компании Акылбека Жамангулова и других лиц изложенные вице-спикером заявления не нашли своего подтверждения.

В ГКНБ подчеркнули, что сам Сыдыгалиев признал, что не располагает фактами, подтверждающими его слова.

«В связи с тем, что заявленная депутатом информация носит недостоверный и провокационный характер, способный привести к обострению общественно-политической ситуации в стране, а также вызвать недоверие граждан к органам государственной власти, органами ГКНБ проведена разъяснительно-профилактическая беседа с вице-спикером о недопустимости впредь подобных публичных недостоверных высказываний», — говорится в сообщении.

ГКНБ предупреждает граждан о недопустимости распространения недостоверных и провокационных заявлений, направленных на дестабилизацию обстановки в республике, за которые предусмотрена ответственность согласно законодательству КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326310/
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