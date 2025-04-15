На совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев заявил, что бывший глава сотовой компаний MEGA Акылбек Жамангулов, задержанный Генпрокуратурой по делу о мошенничестве, дал деньги, чтобы выйти на свободу.

Нурбек Сыдыгалиев отметил, что это произошло при бывшем генпрокуроре Курманкуле Зулушеве.

«Вы его заключили под стражу без доказательств. Спустя некоторое время оправдали и выпустили. Это меня удивляет. Есть факты, что его отпустили после того, как получили от него деньги. Сейчас он не хочет писать заявление, но если надо, сделает это. Может рассказать, сколько денег дал», — сказал он.

Вице-спикер отметил, что отец Акылбека Жамангулова умер из-за сильных переживаний, когда сын находился в СИЗО, и подчеркнул, что дело можно расследовать без ареста подозреваемого.

Генпрокурор Максат Асаналиев ответил, что если бывший директор сотовой компании обратится к нему лично, он готов принять его.

Напомним, Акылбека Жамангулова задерживали в марте 2022 года и подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.