Еще один авиаинцидент в США. Два самолета столкнулись аэропорту в Вашингтоне

Самолет компании American Airlines, на борту которого находилось по меньшей мере три человека из Конгресса США, столкнулся на земле с другим воздушным судном этой же компании в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Самолет, на борту которого находились по меньшей мере три члена Конгресса в национальном аэропорту Вашингтона имени Рейгана, был сбит на рулежной дорожке законцовкой крыла другого самолета American Airlines», — говорится в сообщении.

Уточняется, что столкнулись самолеты Bombardier CRJ 900 и Embraer E175. Оба воздушных судна были заменены для того, чтобы провести техническую проверку. Произошедшее не отразилось на работе аэропорта, уточнили в издании.

Напомним, сегодня ночью вертолет рухнул в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка. На борту находились шесть человек, в том числе трое детей. ЧП произошло в Джерси-Сити, который расположен на противоположном берегу от Нью-Йорка. Все погибли.