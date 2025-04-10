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Массовое водворение осужденных колонии № 27 в ШИЗО. Ответ ГСИН

В колонии № 27, расположенной в селе Молдовановка, провели плановые обыски и обнаружили запрещенные предметы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН при кабмине КР.

«На отдельных новостных порталах и в социальных сетях распространяется информация о фактах жестокого обращения с осужденными, содержащимися в учреждении № 27 ГСИН. Эта информация не соответствует действительности», — пояснили в ГСИН.

Напомним, в Национальном центре по предупреждению пыток заявили, что 42 осужденных водворили в штрафной изолятор. На горячую линию НЦПП поступили сообщения от родственников заключенных о жестоком обращении, выразившемся в избиении, отказе в предоставлении воды, получении передач и свиданиях с родными.

Как оказалось, 7 апреля в учреждении проведен плановый обыск с целью выявления и изъятия запрещенных предметов. У ряда осужденных изъяты мобильные телефоны и другие запрещенные предметы. После некоторые осужденные отказались подчиниться законным требованиям администрации колонии и начали выражать свое недовольство в их адрес. 

«Эти осужденные призывали других к неподчинению законным требованиям администрации. В соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики к 42 осужденным за нарушения режима содержания и внутреннего распорядка учреждения применены меры дисциплинарного воздействия, в следствии чего они были водворены в штрафной изолятор (ШИЗО) на срок от 3 до 15 суток», — добавили с ГСИН.

Кроме того, временно введены ограничения на прием передач и предоставления свиданий к данным осужденным, что является стандартной процедурой при содержании осужденных в штрафном изоляторе согласно законодательству.

На следующий день, 8 апреля, учреждение № 27 ГСИН посетили два представителя Национального центра по предупреждению пыток. В рамках мониторинга проведены индивидуальные беседы с осужденными, водворенных в ШИЗО. По результатам посещения жалоб и заявления в адрес администрации учреждения и на действия сотрудников или условия содержания со стороны осужденных письменных обращений не поступило.

В ГСИН добавили, что их деятельность осуществляется под постоянным надзором прокуратуры по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Государственная служба исполнения наказаний призывает СМИ и граждан воздерживаться от распространения любой заведомо ложной или непроверенной информации, касающейся деятельности уголовно-исполнительной системы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325523/
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