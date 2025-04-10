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Происшествия

Земельные махинации в Караколе — задержан бывший мэр

Спецслужбы задержали бывшего мэра города Каракола Иссык-Кульской области А.Ф.А. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ГКНБ установлен факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города Каракола и других лиц, которые реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене.

В конце марта 2025 года спецслужбы заявили о задержании первого вице-мэра города Каракола А.Э.А., который, злоупотребляя своим должностным положением, путем организации фиктивного аукциона предоставил в частную собственность гражданину КР А.Н.К. земельный участок в микрорайоне «Кашка-Суу» города Каракола, который в последствии был заменен на более дорогой земельный участок.

При этом действия должностных лиц мэрии Каракола проводились с ведома А.Ф.А., который занимал должность мэра в период проведения торгов и замены на другой земельный участок. Таким образом, бывший градоначальник задержан и водворен в СИЗО. Следствие продолжается.

Отметим, что под инициалы А.Ф.А. подходит бывший мэр Каракола Фархат Алжамбаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325512/
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