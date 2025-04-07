В милиции расследуют инцидент с дракой среди руководства Сокулукского РОВД

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили: в СМИ распространяется информация о том, что 3 апреля в здании ОВД Сокулукского района между начальником службы криминальной милиции К.Н. и заместителем начальника ОВД А.А. произошел конфликт, в результате чего К.Н., находясь в кабинете А.А., нанес ему телесные повреждения.

Отмечается, что в настоящее время ГУВД региона проводит служебную проверку в отношении начальника отдела уголовного розыска К.Н. и заместителя начальника ОВД А.А.

«В настоящее время вышеуказанные сотрудники отрицают факт конфликта между собой», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Сокулукском РОВД произошла драка среди руководства. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.