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Происшествия

В Сокулукском РОВД начальник криминальной милиции обвиняется в избиении коллеги

В Сокулукском РОВД произошла драка среди руководства. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в здании Сокулукского ОВД 3 апреля. Между начальником Службы криминальной милиции Курбанбеком Нуридиновым и заместителем начальника РОВД Анарбеком Алыбаевым произошел конфликт, в результате чего главный оперативник ворвался в кабинет к оппоненту и избил его.

Источник добавил, что на сегодняшний день Алыбаев на больничном. Дело уже на контроле службы внутренних расследований ГУВД Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325024/
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