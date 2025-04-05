В Сокулукском РОВД начальник криминальной милиции обвиняется в избиении коллеги

В Сокулукском РОВД произошла драка среди руководства. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.



Инцидент произошел в здании Сокулукского ОВД 3 апреля. Между начальником Службы криминальной милиции Курбанбеком Нуридиновым и заместителем начальника РОВД Анарбеком Алыбаевым произошел конфликт, в результате чего главный оперативник ворвался в кабинет к оппоненту и избил его.

Источник добавил, что на сегодняшний день Алыбаев на больничном. Дело уже на контроле службы внутренних расследований ГУВД Чуйской области.