Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысяч 85, пострадавших — до 4 тысяч 715, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на органы местной власти.

Фото CGTN. Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысяч 85, пострадавших – до 4 тысяч 715

Ранее стало известно, что метеорологический департамент Таиланда с 28 марта зафиксировал более 100 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

Однако катастрофа не остановила гражданскую войну, которая идет в Мьянме уже четыре года, сообщает Reuters. Военная хунта объявила о временном прекращении огня, который будет действовать 2–22 апреля.

Прекращение огня призвано облегчить восстановление страны после землетрясения.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7.