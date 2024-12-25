МЧС: В авиакатастрофе в Казахстане выжили все граждане Кыргызстана

По данным МЧС, третий гражданин Кыргызстана, пострадавший в авиакатастрофе в Казахстане, остался жив. Им оказался Э.Д., 1988 года рождения.

Все трое граждан КР доставлены в больницу Актау. Среди них:

А.Р.Т., 2004 года рождения;

О.Т.М., 1998 года рождения;

Э.Д., 1988 года рождения.

Напомним, сегодня самолет «Эмбраер-190», выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение. На борту находились 67 человек: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана и 5 членов экипажа.

По последним данным, выжили 32 человека. Работы по уточнению обстоятельств и составлению списков пострадавших продолжаются.