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Происшествия

В день выборов планировали свергнуть власть. Задержана группа организаторов

Задержана группа подозреваемых, собиравшихся устроить массовые беспорядки и свергнуть власть 17 ноября — в день выборов в местные кенеши, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее отмечалось, что по подозрению в насильственном захвате власти и другим тяжким преступлениям задержан бывший заместитель генерального прокурора Кыргызстана Адыл уулу Кубан, которого водворили в СИЗО на время следствия.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД получили информацию о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации. По полученным данным указанная организованная группировка создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти.

«У каждого участника были распределены роли (организаторы, пособники, финансисты и исполнители). Так, указанная группировка планировала проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под прикрытием национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, собирались выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти 17 ноября — в день выборов в местные кенеши», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан ряд лиц, являющихся участниками данной группировки:

1. 37-летний К.А.О., гражданин иностранного государства, уроженец Ошской области. Является участником боевых действий на территории иностранного государства. В его задачи входили подбор физически подготовленных лиц, вербовка и инструктаж, закупка алкогольных напитков, продовольствия и скотины, отслеживание действий правоохранительных органов во время массовых беспорядков и передача информации организаторам и координаторам. При его задержании в его доме обнаружены и изъяты боевая граната с запалом, патроны, три квадрокоптера, тепловизор, оптический прицел с дальномером.

2. Гражданин иностранного государства А. у. М., уроженец Ошской области, который прибыл в Кыргызстан вместе с К.А. для помощи в проведении массовых беспорядков. При задержании у него обнаружены и изъяты пистолет неустановленной марки со стертыми номерами и патронами к нему, 5,7 килограмма гашиша.

3. Гражданин иностранного государства М.М.Т., который является участником боевых действий на территории иностранного государства, прибыл в КР вместе с другом К.А. для помощи в проведении массовых беспорядков, специалист по работе с беспилотными летательными аппаратами (дронами), имеет навыки изготовления и применения взрывных устройств.

4. Организатор и координатор Б.Т.Н., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, спонсировал и вербовал вышеуказанных лиц для проведения массовых беспорядков, распространял провокационные видеоролики и ссылки по мессенджерам. В его задачи входили финансирование и нахождение деструктивных элементов, ранее судимых и иных лиц, готовых финансировать указанные противозаконные действия.

5. Гражданин К.Д.С., уроженец Чуйской области, неоднократно судим за совершение разбойного нападения, незаконное хранение оружия, кражу и сбыт наркотических веществ. В его задачу входило проведение сбора участников под видом спортивных мероприятий путем агитации и финансирования, должен был направить толпу к Дому правительства.

6. Организатор и координатор Ч.А.С., уроженец Чуйской области, является приближенным Б.Т. по вопросам организации, распределения ролей и денежных средств, проплаты завербованных лиц и провокации толпы.

7. Основной организатор А. у. К. (Кубан Адыл уулу), уроженец Джалал-Абадской области, бывший заместитель генерального прокурора КР, в задачу которого входили финансовое обеспечение, связь с правоохранительными органами, передача добытой информации об их действиях, распределение ролей и координация при массовых беспорядках и захвате власти.

Также у данной группы на складе были изъяты 1 тысяча бутылок водки для спаивания толпы, 2 тысячи бутылок минеральной воды, 1 тонна риса, 1 лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков.

Задержанным предъявлены обвинения в организации к приготовлению массовых беспорядков, создании организованной группы, финансировании организованной группы, покушении на насильственный захват власти, участии гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства УК КР.

Решением суда в отношении вышеуказанных задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 до 10 января 2025 года.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других организаторов и участников организованной преступной группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310903/
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