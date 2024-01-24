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Происшествия

Последствия землетрясения в Китае. Есть погибшие

Три человека погибли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР после землетрясения 23 января магнитудой 7,1. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Также сообщается о шести пострадавших: два человека получили тяжелые ранения, еще четверо — легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 повреждены.

Землетрясение произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района, очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой от 3 до 5,3. Подземные толчки ощущались, в частности, в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Сегодня в 01.11 в Китае зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,5. Толчки ощущались и в населенных пунктах Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284926/
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