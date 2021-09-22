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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Трое кыргызстанцев приговорены к разным срокам тюрьмы

Лейлекский районный суд приговорил к разным срокам лишения свободы кыргызстанцев, замешанных в конфликте на границе в апреле. Об этом 24.kg сообщили в Баткенском областном суде.

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Уточняется, что гражданин Кыргызстана И.А.И. был оправдан по статье «Государственная измена» за отсутствием состава преступления. Однако по статьям «Мародерство», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта», а также «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР признан виновным.

«И.А.И. приговорен к 15 годам лишения свободы. Еще двое граждан Кыргызстана — Б.А.И. и У.А.К. также были оправданы за отсутствием состава преступления по статье «Государственная измена», но осуждены по статьям «Мародерство» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР. Обоих приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Согласно приговору суда один из обвиняемых также приговорен к возмещению материального ущерба пострадавшему в размере 200 тысяч сомов и выплате 100 тысяч сомов штрафа», — сообщили редакции.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207970/
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