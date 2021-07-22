Избиение ребенка на Иссык-Куле. Адвокат заявила о примирении сторон

Родители детей, которые избили девятилетнего мальчика на Иссык-Куле, извинились. Сторона пострадавшего отозвала свое заявление. Об этом в Facebook сообщила адвокат Индира Саутова.

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По ее словам, конфликт между всеми сторонами исчерпан, а родители не имеют претензий ни к кому, ребенок продолжает получать психологическую терапию и восстанавливаться от полученного стресса.

«Сторона потерпевшего мальчика благодарит всех за оказанную помощь в справедливом решении вопроса, особенно правительство, МВД, СМИ, своих представителей и всех, кто был заинтересован в справедливом решении вопроса», — написала юрист.

Сообщается также, что тренер отстранена от работы, полностью признала свою вину и также попросила прощения у родителей пострадавшего мальчика за халатность и неоказанную медпомощь ребенку. С несовершеннолетними детьми и их родителями правоохранители провели разъяснительные работы.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.