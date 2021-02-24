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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Драка в газете «Слово Кыргызстана». В милиции сообщили подробности

По факту нападения в редакции газеты «Слово Кыргызстана» обратились обе пострадавшие стороны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 23 февраля в 16.30 поступил вызов о том, что внутри издательства происходит конфликт между женщинами.

По приезду следственно-оперативной группы с письменным заявлением обратилась Кифаят Аскерова. Она рассказала, что Уматкуль Бралкиева избила ее, не дав ей возможности работать.

С аналогичным заявлением обратилась Уматкуль Бракиева. Она тоже пожаловалась на избиение со стороны Кифаят Аскеровой.

В тот же день из БНИЦТиО поступил вызов о том, что примерно в 17.30 Кифаят Аскерова госпитализирована в избитом состоянии.

Данные факты зарегистрированы в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления наличия телесных повреждений и степени их тяжести. По результатам экспертизы будет дана юридическая оценка.

В данное время продолжается расследование.

Напомним, в офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» произошла драка. В результате пострадали коммерческий директор Уматкуль Бралкиева и и. о. главного редактора Кифаят Аскерова.

 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184412/
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