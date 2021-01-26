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Происшествия

Бывшего начальника Южного отделения «Кыргыз темир жолу» выпустили из СИЗО

Бывший начальник Южного отделения ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Бахтияр Юнусов выпущен из-под стражи после полного погашения нанесенного государству ущерба. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что в результате его противоправных действий только по отдельным государственным закупкам сумма нанесенного ущерба составила 11,7 миллиона сомов. После задержания решением судьи Первомайского районного суда Бишкека подозреваемый был водворен в СИЗО ГКНБ до 14 февраля. В ходе следствия Ю.Б.К. полностью признал предъявленные обвинения, а также погасил причиненный государству ущерб. Мера пресечения ввиду этого была изменена под домашний арест», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, о задержании Юнусова стало известно в декабре прошлого года, когда в АКС ГКНБ сообщили о выявленной в государственном предприятии устойчивой схеме вывода денег.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181181/
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