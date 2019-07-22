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Происшествия

Конфликт на границе. Пострадало пять человек, дорога Исфара — Ворух закрыта

Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает подробности конфликта, который произошел сегодня на въезде в село Ворух.

По данным ведомства, сегодня, 22 июля, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.

В 17.20 произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

По предварительным данным, 5 человек получили ранения. Ранее сообщалось, что ранение также получил военнослужащий. В настоящее время дорога Исфара – Ворух закрыта.

На месте инцидента находятся пограничные подразделения ГПС КР. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.

На месте инцидента работают также представители правоохранительных органов и местных органов власти сторон.
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