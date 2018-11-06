Накануне в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбек Алмаматов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

По его данным, Насирбек Алмаматов подозревается в том, что собирал с учащихся автошкол деньги за успешную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений.

Адвокат Чинара Джакупбекова рассказала 24.kg, что Насирбек Алмаматов проходит главным свидетелем по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой.

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По ее словам, именно Насирбек Алмаматов дал показания, «утопившие» дядю бывшего депутата Аиды Саляновой Калыбека Салянова. Он рассказал следствию, что Калыбек Салянов попросил администратора сауны, где он, Осунбек Жамансариев и еще пара мужчин отдыхали накануне убийства девушки, уничтожить видеозаписи с камер наблюдения. Администратор, к слову, исчезла, ее местонахождение не установлено до сих пор.

«Но странность еще заключается в том, что этот Насирбек Алмаматов не сразу стал говорить. Он открыл рот только после того, как его два дня в ИВС ГУВД продержали. Выпустили, и он принялся «чернить» Калыбека Салянова. Еще один момент: сауна, о которой идет речь в материалах дела, принадлежит этому Алмаматову. Поскольку в его сауне разные люди бывают», — отметила Чинара Джакупбекова.

Позже Насирбек Алмаматов признался журналисту Эльнуре Алкановой, которая брала у него интервью, что оговорил Калыбека Салянова. А исчезновение записей объяснил тем, что он дает указание своему администратору регулярно «чистить» пленки. Чинара Джакупбекова

Он же утверждал, что Калыбек Салянов был в этой сауне с Камилой. Кроме его показаний, других свидетельств нет, и именно они легли в основу версии следствия. Калыбек Салянов стал главным подозреваемым и был вынужден покинуть Кыргызстан, опасаясь преследования.

Отметим, что пятый год следователи МВД не могут раскрыть убийство 19-летней Камилы Дуйшебаевой. Преступление, ставшее резонансным из-за громких имен людей, знавших девушку, по всей видимости, стало «висяком». Ранее ведомство сообщало, что в ходе расследования по уголовному делу допрошено более 400 свидетелей. Однако к раскрытию убийства свидетельские показания следователей не приблизили.