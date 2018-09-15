Власти хотят отобрать здание у частного дома престарелых в городе Кемине

В Кемине власти хотят отобрать здание у частного дома престарелых. Об этом 24.kg сообщила его хозяйка Татьяна Синюк.

По ее словам, ранее заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Ализа Солтонбекова направила письмо в прокуратуру с просьбой разобраться в законности нахождения дома престарелых в здании детского сада.

В письме она сослалась на постановление правительства о возвращении зданий детсадов в собственность государства.

В частном доме престарелых 37 человек. У большинства нет родных.

Проживание пожилые люди оплачивают. Однако оплата у каждого разная — все зависит от размера пенсии.

Мэр Кемина Соолайбек Досов в разговоре с 24.kg согласился с тем, что выгонять стариков нельзя. Однако, как и когда решат вопрос размещения дома престарелых, чиновник не знает.

«Мы работаем уже 10 лет. Между мэрией Кемина и нашим домом престарелых заключен договор о безвозмездной аренде здания. Однако спустя столько лет власти требуют его освободить», — рассказала Татьяна Синюк.«Все эти люди из разных уголков страны. Кого-то привезли из Тюпского района, кого-то из Токмака. Они здесь по разным причинам — кого-то родственники не могут забрать за границу, а у кого-то и вовсе нет родных», — пояснила Татьяна Синюк.«Если, к примеру, постоялец получает пенсию 8 тысяч сомов, то 30 процентов он берет себе, а остальное уходит на питание и проживание. Если пенсия 2,7 тысячи сомов, то 10 процентов забирает себе, а остальное уходит на содержание. Но есть и те, кто ничего не платит. Например, у нас живет бабушка, которая получает пенсию тысячу сомов. Естественно, с нее мы ничего не берем», — объяснила Татьяна Синюк.«В этом доме престарелых шесть лежачих, пять незрячих. Конечно, хотелось бы разрешить ситуацию. Я же не фашист, чтобы выкинуть стариков на улицу. Они не захотят в другое место, например, в Серафимовский дом-интернат. Там жарче, зимой холоднее, другая вода. Я говорил, что надо отбросить личные амбиции. Но и Татьяну Синюк предупредил: если обнаружим факты незаконного обращения со стариками, пусть не обижается», — сказал Соолайбек Досов.

«По договору у Татьяны Синюк есть еще пять лет. Его мы не можем разорвать просто так. Я не пойду на это. Пусть сначала достроит свой частный дом престарелых, а потом освободит здание бывшего детского сада», — добавил мэр Кемина.