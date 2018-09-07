Реформа бишкекских поликлиник. Экономия денег или забота о здоровье пациента?

В столичных организациях здравоохранения продолжаются преобразования, согласно которым в Бишкеке появится четыре объединенных центра семейной медицины и 19 филиалов.

В Минздраве, цитируя назначенных исполняющими обязанности директоров объединенных ЦСМ Первомайского и Свердловского районов, заявляют: со всеми сотрудниками провели разъяснительную работу, и недовольств со стороны персонала сейчас уже нет. Как нет и нареканий со стороны населения.

Впрочем, реформа только началась, и пациенты еще просто не успели почувствовать ее последствий.

Жалобы впереди?

Сами же работники поликлиник открыто выступать против изменений не рискуют, боясь возможных гонений. Но на условиях анонимности называют серьезные последствия как для пациентов, так и для самих медработников. Что же, по их мнению, ожидает первичное звено в результате данной оптимизации?

«Сокращение профильных заместителей директоров (по лечебной работе и педиатрии) ЦСМ приведет к ухудшению контроля за качеством оказываемых медицинских услуг вообще и в условиях, когда туберкулезные и ВИЧ-инфицированные больные переданы на «первичку». Это, соответственно, приведет к обоснованному недовольству населения и росту жалоб как в организации здравоохранения, так и в вышестоящие инстанции (Минздрав, Жогорку Кенеш, аппараты правительства и президента)», — полагают медики.

При этом важно помнить, что в столице республики наибольший процент мигрирующих пациентов.

Минус в зарплате

«Во-вторых, из-за реформы ощутимо снизится зарплата в организациях здравоохранения, которые обслуживают новостройки города (из-за «уравниловки» заработной платы медицинских работников, обслуживающих новостройки и центр столицы). Естественно, это вызовет недовольство медиков и приведет к оттоку и без того недостаточного персонала из этих больниц на окраинах», — предупреждают сотрудники поликлиник.

А это повлечет за собой увеличение очередей, скученность пациентов, повышение риска распространения инфекций, в том числе туберкулеза, дальнейшее снижение качества медицинских услуг. Соответственно, возникнут жалобы со стороны населения.

Кроме того, возникнут неудобства при оформлении различных документов, требующих гербовой печати ЦСМ, ведь одна печать будет находиться в головном здании.

Онкологическому больному, который, к примеру, живет в новостройке за рынком «Дордой», придется ехать сначала в филиал к семейному врачу за рецептом, а затем в головной ЦСМ, чтобы проставить печать на рецепт.

Будет ли доволен такой реформой пациент? Ответ очевиден.

Коррупционные риски

Еще одно серьезное опасение — возможность хищений. Деньги будут централизованы на уровне четырех центров семейной медицины, суммы увеличатся, а значит, и коррупционная составляющая станет выше.

«Не проще ли восстановить Департамент здравоохранения мэрии города Бишкека? Тем более что созданное вместо него Управление обеспечения системы здравоохранения имеет бюджет всего на 2 миллиона сомов меньше, чем бюджет департамента», — размышляют медики.

Сократить или обучить

По словам консультанта Минздрава КР по финансовым вопросам Нургуль Акимовой, благодаря реорганизации только на зарплате Минздрав планирует сэкономить около 130 миллионов сомов в год.

Дополнительная экономия будет достигнута и за счет госзакупок. Точных расчетов пока еще нет, сейчас ведется только оргработа.

«Почему мы пошли на оптимизацию? Если посмотреть на штатное расписание, то половина сотрудников центров семейной медицины — медики, а вторая половина — обслуживающий персонал. Даже если сотрудники поликлиник и больниц не являются госслужащими, они находятся на иждивении бюджета. Минздрав тоже сократил свой аппарат», — сказала она в интервью 24.kg.

«Когда работает 19 руководителей, вероятность того, что кто-то из них финансово неграмотный, намного выше, чем когда их 4. Мы проанализировали, почему у некоторых организаций здравоохранения появляются долги, хоть из бюджета все и оплачивается в полном объеме. Оказалось, что все дело в потенциале административных работников. В результате приходится выплачивать штрафные санкции. Получается, что из бюджета дважды платят руководителю за его ошибку. При этом ни разу руководителей не увольняли за финансовую неграмотность», — отметила она.

Поэтому мы предложили либо обучить директоров финансовой грамотности, либо сократить их число, тогда будет легче проконтролировать финансовую дисциплину. Счетной палате легче проверить одну организацию, чем, к примеру, шесть. Нургуль Акимова

«В одной бухгалтерии задействовано меньше сотрудников. При больших денежных потоках приходят грамотные специалисты. За счет конкуренции есть надежда, что придут молодые и более мобильные сотрудники, готовые к изменениям», — добавила она.

Из одного кармана в другой

Пояснила Нургуль Акимова и ситуацию с зарплатой: «Руководители организаций самостоятельно устанавливают штатное расписание. Они закладывали условно 200 врачей, а по факту работали только 100. Бюджет же рассчитан на всех 200. За счет раздутого штата и сэкономленных средств премировали действовавших сотрудников. А врачи думали, что так и должно быть, они же видят конечную зарплату на карточке».

Мы сравнивали зарплаты. В одном ЦСМ врачи получают, допустим, 10 тысяч сомов, а в другом 18 тысяч. Почему? Именно за счет сэкономленных средств. Нургуль Акимова

«Теперь же врачи по одному району будут получать примерно одинаково. То есть у кого-то зарплата увеличится, а у других — уменьшится, но сам фонд заработной платы не изменится. Как давали условные 100 сомов на город, так их и сохранят, просто перераспределят», — отметила она.

Понятно, что таким перераспределением останутся довольны не все.

Точные сроки реформы в Минздраве пока не называют. «Сроки поставлены условные: не все процессы зависят от Минздрава. От МЗ зависит подготовка документов и сдача в органы юстиции. После чего там их рассмотрят и решат либо зарегистрировать, либо отказать, — пояснила Нургуль Акимова. — После регистрации новых юрлиц на первом этапе у нас централизуются информационные отделы, бухгалтерии, госзакупки, лаборатории. А на втором этапе последуют качественные изменения».

На первом этапе пациент не почувствует никаких неудобных изменений, он также будет обращаться к своему врачу. Его не будут никуда перенаправлять. Нургуль Акимова

А что ждет его на втором этапе?

В конечном итоге оптимизация должна дать ощутимые результаты как в финансовом плане, так и в улучшении качества оказываемых медицинских услуг, а также облегчить тяжелую жизнь медицинских работников «первички». Но не окажется ли это очередной реформой ради реформ?