Конкурс для Макмала. Местное население убеждают в необходимости инвестиций

Комиссия Тогуз-Тороуского района посетила действующие совместные предприятия ОАО «Кыргызалтын» и иностранных инвесторов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».
По ее данным, в состав комиссии вошли депутаты айыльного кенеша, представители районной государственной администрации, работники филиала комбината «Макмалзолото», экологи и местные жители. Представители местного населения ознакомились с работой ОсОО «Эти Бакыр Терексай» и ОсОО «Алтынкен». Встречи проходили в рамках общественных слушаний и консультаций с местными жителями по созданию совместного предприятия на базе комбината «Макмалзолото».
На выездной встрече говорили об экологической безопасности и охране окружающей среды, обеспечении инвесторами социального пакета.
Аким Тогуз-Тороуского района Айбек Кожошев отметил, что у местного населения к инвестору рудника «Макмалзолото» несколько обязательных требований. Он должен соблюдать законодательство Кыргызстана, не вредить экологии и следить за состоянием окружающей среды.
«Главная задача — продлить жизнь рудника «Макмалзолото» и открытым конкурсным отбором привлечь инвесторов. Но для успешности проекта мы должны обсуждать вопросы с местным населением. Поэтому решили выехать на совместные предприятия ОАО «Кыргызалтын» — «Алтынкен» и «Эти Бакыр Терексай» и показать наглядно, как они работают», — отметил заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов.
Ранее общественные слушания по руднику «Макмалзолото» прошли в 13 селах Джалал-Абадской области.
Конкурс по отбору инвестора для «Макмалзолота» планируется провести до конца 2018 года.
На месторождении Макмал этой весной вспыхнули беспорядки. Местные жители сожгли недостроенную золотоизвлекательную фабрику близ рудника, протестуя против ее работы.