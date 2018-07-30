Конкурс для Макмала. Местное население убеждают в необходимости инвестиций

Комиссия Тогуз-Тороуского района посетила действующие совместные предприятия ОАО «Кыргызалтын» и иностранных инвесторов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргызалтын».

По ее данным, в состав комиссии вошли депутаты айыльного кенеша, представители районной государственной администрации, работники филиала комбината «Макмалзолото», экологи и местные жители. Представители местного населения ознакомились с работой ОсОО «Эти Бакыр Терексай» и ОсОО «Алтынкен». Встречи проходили в рамках общественных слушаний и консультаций с местными жителями по созданию совместного предприятия на базе комбината «Макмалзолото».

На выездной встрече говорили об экологической безопасности и охране окружающей среды, обеспечении инвесторами социального пакета.

Аким Тогуз-Тороуского района Айбек Кожошев отметил, что у местного населения к инвестору рудника «Макмалзолото» несколько обязательных требований. Он должен соблюдать законодательство Кыргызстана, не вредить экологии и следить за состоянием окружающей среды.

«Главная задача — продлить жизнь рудника «Макмалзолото» и открытым конкурсным отбором привлечь инвесторов. Но для успешности проекта мы должны обсуждать вопросы с местным населением. Поэтому решили выехать на совместные предприятия ОАО «Кыргызалтын» — «Алтынкен» и «Эти Бакыр Терексай» и показать наглядно, как они работают», — отметил заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Нурдин Канымбетов.

Ранее общественные слушания по руднику «Макмалзолото» прошли в 13 селах Джалал-Абадской области.

Конкурс по отбору инвестора для «Макмалзолота» планируется провести до конца 2018 года.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил улучшить ситуацию в горнодобывающей отрасли. Он обратил внимание на то, что ее развитию зачастую мешает местное население. При этом глава правительства уверен, что протесты происходят из-за отсутствия информации о работе недропользователей и опасений по поводу экологических рисков.

На месторождении Макмал этой весной вспыхнули беспорядки. Местные жители сожгли недостроенную золотоизвлекательную фабрику близ рудника, протестуя против ее работы.