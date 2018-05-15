Беспорядки в Тогуз-Торо. «Макмалзолото» проверили только после второго митинга

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности проверила «Макмалзолото» только после второго митинга. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

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Депутат Айтмамат Назаров рассказал о беседе с послом Китая. «Китайская сторона ждет расследования. Им важно, чтобы виновные понесли наказание и возместили ущерб. Есть информация, что строительство велось незаконно», — пояснил он.

Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азис Сапаралиев отметил, что строительные работы начались в августе 2017 года. Разрешение дал Госстрой. Фабрика прошла проверку по безопасности, но не было экологического заключения. В феврале 2018-го Госэкотехинспекция провела проверку, оштрафовав предприятие на 200 тысяч сомов. Однако это произошло после первого митинга.

Антикоррупционной службой ГКНБ выявлен факт нарушения законодательства КР при выдаче разрешения на строительство золотоизвлекательной фабрики ОсОО «Джи Эл Макмал Деволопинг» на территории золоторудного комбината «Макмалзолото» в Тогуз-Тороуском районе.

Установлено, что Джалал-Абадским представительством Департамента госэкспертизы Госагентства архитектуры и строительства выдано разрешение без заключения экологической экспертизы. На основании этого документа в 2017 году Тогуз-Тороуским управлением по градостроительству и архитектуре выдано разрешение на строительство ЗИФ.

Напомним, жители Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области неоднократно выступали против строительства ЗИФ, считая, что фабрика нанесет ущерб экологии. Во время беспорядков 11 апреля сельчане сожгли недостроенное здание фабрики и офис компании «Джи Эл Макмал Девелопинг». По этому факту возбудили уголовное дело.