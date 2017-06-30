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Общество

Адиль Турдукулов не собирается выплачивать 50 тысяч сомов Эркину Мамбеталиеву

Активист Адиль Турдукулов подал кассационную жалобу в Бишкекский городской суд. Он не собирается выплачивать 50 тысяч сомов бывшему телохранителю президента Эркину Мамбеталиеву и опровергать свои слова. Об этом гражданский активист сообщил ИА «24.kg».

По его словам, в 2016 году Эркин Мамбеталиев подал в суд иск к нему о защите чести и достоинства на 5 миллионов сомов из-за публикации двух постов в социальной сети Facebook. В апреле 2017-го Первомайский районный суд Бишкека вынес решение в пользу Эркина Мамбеталиева. Он обязал Адиля Турдукулова опровергнуть слова о том, что истец «является киллером», и выплатить ему 50 тысяч сомов.

«Истец подал жалобу в Бишкекский горсуд, но ему отказали. Решение суда первой инстанции оставили в силе. Сейчас я решил подать кассационную жалобу, потому что считаю решение Первомайского суда несправедливым. От своих слов я не отказываюсь. Мои высказывания были правдивыми. Я основывался на решениях судов и публикациях в СМИ об Эркине Мамбеталиеве. Я считаю, что решение суда было заказным и не имело отношения к правосудию. Надеюсь, коллегия Бишкекского горсуда отменит это решение», — прокомментировал Адиль Турдукулов.

Когда городской суд рассмотрит жалобу гражданского активиста, пока неизвестно.
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