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Общество

Обмеление Иссык-Куля. Что планируют делать для увеличения уровня воды в озере

Фото Евгения Липкина. Озеро Иссык-Куль

В рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание, на котором рассмотрели вопрос снижения уровня воды в озере Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба Минводсельпрома.

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По ее данным, на совещании обсудили снижение уровня воды, наблюдаемое в последние годы, его причины и возможные негативные последствия для экологической ситуации в регионе.

Такие факторы, как изменение климата, снижение влажности, сокращение ледников и нерациональное использование водных ресурсов оказывают значительное влияние на гидрологическое состояние озера. В связи с этим разрабатываются меры по принятию специальной программы по сохранению Иссык-Куля и восстановлению уровня уменьшающейся воды.

Бакыт Торобаев обозначил ключевые направления для принятия мер:

  • рациональное использование водных ресурсов и модернизация ирригационных систем в аграрном секторе;

  • усиление мер по сохранению влажности за счет озеленения и увеличения количества зеленых зон в регионе Иссык-Куля;

  • разработка адаптационных механизмов к изменению климата;

  • необходимость углубления научных исследований, связанных с ледниками и водными источниками.

«Озеро Иссык-Куль является важным экосистемным ресурсом не только для Кыргызстана, но и для всей Центральной Азии. Оно играет ключевую роль в поддержании климатического баланса, сохранении биологического разнообразия и развитии туризма. Поэтому снижение уровня воды в озере может повлечь за собой экологические, экономические и социальные последствия. Сохранение Иссык-Куля — это не только задача государства, но и общая ответственность всего общества. В связи с этим необходима тесная координация с гражданским обществом, научным сообществом и местными жителями», — заявил Бакыт Торобаев.

Государственным органам и органам местного самоуправления даны конкретные поручения. Повышение эффективности и оперативности действий по улучшению экологического состояния озера определено как главная задача.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337409/
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