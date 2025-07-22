Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше

Это уже не просто «лето». Это климатический вызов, который напрямую влияет на здоровье людей, энергосистему и водные ресурсы. Июль 2025 года может стать одним из самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке.

По данным Кыргызгидромета, среднесуточная температура в городе в течение нескольких недель превышают +36 градусов, достигая максимумов в +39...+40 градусов. И это только официальные данные в тени. На солнце, в бетонных джунглях Бишкека, температура достигает +48 градусов. При этом ночные температуры не опускаются ниже +20 градусов, что нарушает суточный тепловой режим и лишает организм возможности восстанавливаться.

Аномальная жара не только в столице, но и по всей Чуйской долине, захватывая Токмак, Кант, Сокулук и другие населенные пункты. Климатическая ситуация в регионе выходит за рамки сезонных колебаний и демонстрирует устойчивый тренд на потепление. Июльская жара перестала быть эпизодом — она становится нормой.

Уже не зеленый Бишкек

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и UNEP, средняя температура воздуха в Кыргызстане с 1960 по 2020 годы увеличилась на 1,3 градуса, что в два раза превышает глобальный показатель. Этот рост особенно ярко проявляется летом.

Климатические модели CMIP6, на которые ссылаются ВМО и Всемирный банк, прогнозируют рост средней температуры на 2 градуса к 2060 году и до 4–6 градусов к 2100-му при сохранении нынешнего уровня выбросов парниковых газов.

Для Бишкека это означает, что к концу века среднесуточная температура в июле может составлять 40–42 градуса, а пиковые значения достигать 45 градусов и выше.

Жаркая погода в Бишкеке ощущается особенно тяжело из-за так называемого «эффекта городского теплового острова». Массивная застройка, плотный трафик, минимальное количество зеленых насаждений и асфальтированные поверхности способствуют накоплению тепла днем и его медленному рассеиванию ночью. Разница между температурой в центре города и за его пределами может достигать 4–5 градусов.

Ситуация усугубляется тем, что обеспеченность зелеными зонами на душу населения в Бишкеке лишь 7–10 квадратных метров при санитарной норме в 20 квадратов. Уничтожение аллей, незаконная вырубка деревьев и засыхание новых саженцев делают город менее устойчивым к экстремальной жаре.

Воды будет все меньше

Другим критическим фактором является сокращение водных ресурсов. Большая часть водоснабжения Бишкека зависит от ледниковых источников — рек Аламедин, Ала-Арча, Чон-Арык, питающихся от Тянь-Шанских ледников.

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По данным Центральноазиатского климатического портала и RFERL, площадь ледников в Кыргызстане с середины XX века уменьшилась на 30 процентов, и тенденция ускоряется. К 2050 году прогнозируют исчезновение до половины малых ледников, питающих основные реки Чуйской области. Это грозит не только сокращением водоснабжения города, но и ухудшением качества питьевой воды в условиях жары, когда водоразбор достигает максимума.

Нарастающая жара оказывает прямое влияние на здоровье населения. Согласно данным ВОЗ, при температуре выше 35 градусов резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, тепловых ударов и обострения хронических болезней. Особенно уязвимы пожилые люди, дети и пациенты с болезнями сердца. Высокая ночная температура делает невозможным полноценный сон и восстановление организма, что увеличивает физиологический стресс.

Кыргызстан не имеет централизованной системы оповещения об опасных метеоусловиях, как это реализовано в странах Европы или Южной Азии, что усугубляет уязвимость населения.

Давление на инфраструктуру

Экстремальная жара оказывает давление на инфраструктуру города. В июле 2025 года Бишкек столкнулся с кратковременными перебоями в подаче электроэнергии из-за перегрузки сетей в пиковые часы — население массово использует кондиционеры, вентиляторы и сплит-системы. Высокая температура снижает эффективность трансформаторов и ЛЭП. С увеличением продолжительности жарких сезонов эти нагрузки будут возрастать, что потребует модернизации всей городской энергосистемы.

Город, в котором невозможно будет жить

Согласно сценариям климатического моделирования, опубликованным в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), при реализации наихудшего сценария (SSP5—8.5) Бишкек уже к 2070 году может попасть в категорию городов с «экстремальной климатической уязвимостью». Это означает, что средние летние температуры будут регулярно достигать уровней, опасных для здоровья, а водные и энергетические системы — испытывать хронический дефицит.

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Невозможность адаптации городской инфраструктуры к новым климатическим условиям приведет к росту социальной и экологической напряженности. В условиях жары ухудшается качество воздуха, возрастает риск лесных и ландшафтных пожаров, снижается производительность труда, учащаются случаи климатической миграции.

Бишкек в этом смысле не исключение: аналогичные процессы уже фиксируют в Ташкенте, Алма-Ате, Душанбе.

Что делать для спасения Бишкека?

Устранить угрозу полной климатической деградации невозможно, но можно замедлить темпы ухудшения ситуации. Необходимы меры по адаптации городской среды:

масштабное озеленение улиц и дворов;

внедрение теплоотражающих и «умных» строительных материалов;

расширение систем сбора и повторного использования дождевой воды;

модернизация ирригационной инфраструктуры;

создание систем раннего предупреждения о жаре.

Без этих шагов Бишкек в течение ближайших 50 лет может превратиться в город, непригодный для жизни в летний период. Жара в столице Кыргызстана — это не аномалия. Это новый климатический стандарт. С каждым годом в город будет все жарче и суше. Отказ признавать эту реальность сегодня — это путь к катастрофе завтра, считают эксперты.