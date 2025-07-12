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Общество

Эколог Нурзат Тотубаева об итогах экспедиции к Иссык-Кулю: озеро меняется

Недавно эколог Нурзат Тотубаева вернулась из совместной с коллегами из Уфы экспедиции, в ходе которой специалисты провели отбор проб и исследовали микроскопический состав планктонных сообществ в озере Иссык-Куль. Главным акцентом стало изучение видового разнообразия и потенциальной токсичности водорослей.

«Надеюсь, что дальнейший анализ подтвердит отсутствие в экосистеме опасных видов, способных вызывать бурное «цветение» воды и выделение токсинов. Подобные явления представляют угрозу как для водной биоты, так и для здоровья человека», — отметила Нурзат Тотубаева.

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Эколог также подчеркнула, что традиционно Иссык-Куль считался ультраолиготрофным водоемом с кристально чистой водой и низкой биологической продуктивностью. Однако из-за роста рекреационной нагрузки ситуация начала меняться: «Наши исследования показывают, что в ряде точек озеро переходит от ультраолиготрофного к мезотрофному состоянию. Это тревожный сигнал».

По мнению Нурзат Тотубаевой, сейчас необходимо пересмотреть подход к экологическому мониторингу Иссык-Куля. В частности, она предлагает включить в национальную систему мониторинга оценку трофического статуса водоема — ключевого показателя его экологического здоровья, включая измерение хлорофилла, который отражает рост фитопланктона.

«Вода — зеркало наших действий. Пора взглянуть в него внимательнее», — заключила эколог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335941/
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