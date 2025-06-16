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Общество

«Репортеры без границ» призывают власти КР освободить сотрудников «Клоопа»

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает власти Кыргызстана освободить сотрудников редакции «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова.

«Процедурные нарушения, насильственные признания, клевета — все это свидетельствует о желании заставить журналистов замолчать. Мы призываем президента Садыра Жапарова немедленно освободить Александрова и Дуулатова», — сказала глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору издания в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали его на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу «Клоопа» Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера издания. Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Садыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами «Клоопа».

В 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332770/
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