22:56
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Из ЮАР в США прибыла группа белых фермеров, получивших статус беженцев

Из ЮАР в США прибыла первая группа белых фермеров, получивших статус беженцев. Об этом сообщает портал News 24.

Отмечается, что на борту чартерного самолета находились 49 мигрантов, получивших статус беженцев от властей Соединенных Штатов. 12 мая он приземлился в аэропорту Вашингтона.

По информации портала, власти Южно-Африканской Республики обеспокоены действиями США и считают политически мотивированной принятую Белым домом программу по переселению южноафриканских белых фермеров и членов их семей. К тому же власти республики отказываются признавать выехавших беженцами.

Администрация Дональда Трампа обещает прибывшим скорейшую натурализацию, объясняя их прием предполагаемым «геноцидом» белых фермеров в Южной Африке. «Мы, по сути, предоставили гражданство этим людям, которые бегут от насилия и прибывают сюда», — заявил накануне американский лидер.

Утверждения Дональда Трампа, повторяющего популярную в крайне правых кругах теорию заговора о так называемом белом геноциде, не соответствуют действительности, считают эксперты. В ЮАР действительно существует высокий уровень насильственной преступности, которая затрагивает в том числе и фермеров, но это касается представителей всех этнических групп.

Еще в феврале Вашингтон объявил, что предоставит статус беженцев белым южноафриканцам якобы из-за расовой дискриминации и насилия в их отношении. По данным СМИ, Штаты планируют принять до тысячи таких беженцев в течение 2025 года. Этот шаг резко контрастирует с общей жесткой миграционной политикой администрации Дональда Трампа в отношении выходцев из других регионов мира.

Напомним, после победы на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп внес ряд изменений в политику страны. Одно из них — ужесточение миграционной политики. Новый американский глава заявил о намерении заключить в тюрьму в Гуантанамо до 30 тысяч нелегальных мигрантов, приостановил программу предоставления убежища на 90 дней и даже хотел отменить право на гражданство по рождению в США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328927/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Число стран, сталкивающихся с экстремальными климатическими опасностями, растет
В ООН отметили опыт борьбы с безгражданством в Кыргызстане и Туркменистане
Израиль запретил деятельность агентства ООН для помощи палестинским беженцам
Коридор Украина — Россия стал третьим по числу мигрантов в мире
В Кыргызстане проживает 1 тысяча 141 человек, попросивший убежище
Кыргызстан принял участие в Глобальном форуме по беженцам в Женеве
Минтруда хочет конкретизировать понятие «беженец», чтобы им не злоупотребляли
В Кыргызстане зарегистрировано 253 беженца
В Бишкеке беженцы из Афганистана снова вышли на митинг к зданию ООН
Цифра дня. 1 тысяча 100 беженцев проживают в Кыргызстане
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
13 мая, вторник
22:43
Из ЮАР в США прибыла группа белых фермеров, получивших статус беженцев Из ЮАР в США прибыла группа белых фермеров, получивших...
22:18
Калькулятор на сайте НЭСК поможет рассчитать стоимость электроэнергии
22:00
Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
21:47
Узбекистан не будет выдавать загранпаспорта депортированным гражданам
21:22
Конец торговой войны. Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing