Из ЮАР в США прибыла группа белых фермеров, получивших статус беженцев

Из ЮАР в США прибыла первая группа белых фермеров, получивших статус беженцев. Об этом сообщает портал News 24.

Отмечается, что на борту чартерного самолета находились 49 мигрантов, получивших статус беженцев от властей Соединенных Штатов. 12 мая он приземлился в аэропорту Вашингтона.

По информации портала, власти Южно-Африканской Республики обеспокоены действиями США и считают политически мотивированной принятую Белым домом программу по переселению южноафриканских белых фермеров и членов их семей. К тому же власти республики отказываются признавать выехавших беженцами.

Администрация Дональда Трампа обещает прибывшим скорейшую натурализацию, объясняя их прием предполагаемым «геноцидом» белых фермеров в Южной Африке. «Мы, по сути, предоставили гражданство этим людям, которые бегут от насилия и прибывают сюда», — заявил накануне американский лидер.

Утверждения Дональда Трампа, повторяющего популярную в крайне правых кругах теорию заговора о так называемом белом геноциде, не соответствуют действительности, считают эксперты. В ЮАР действительно существует высокий уровень насильственной преступности, которая затрагивает в том числе и фермеров, но это касается представителей всех этнических групп.

Еще в феврале Вашингтон объявил, что предоставит статус беженцев белым южноафриканцам якобы из-за расовой дискриминации и насилия в их отношении. По данным СМИ, Штаты планируют принять до тысячи таких беженцев в течение 2025 года. Этот шаг резко контрастирует с общей жесткой миграционной политикой администрации Дональда Трампа в отношении выходцев из других регионов мира.

Напомним, после победы на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп внес ряд изменений в политику страны. Одно из них — ужесточение миграционной политики. Новый американский глава заявил о намерении заключить в тюрьму в Гуантанамо до 30 тысяч нелегальных мигрантов, приостановил программу предоставления убежища на 90 дней и даже хотел отменить право на гражданство по рождению в США.