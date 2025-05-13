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Общество

В части Бишкека плохо работает интернет. Мы выяснили причину

Сегодня в отдельных районах Бишкека наблюдаются перебои в работе интернет-соединения. Одновременно с этим зафиксированы сбои в функционировании баз данных УПСМ и центров обслуживания населения.

Для выяснения причин неполадок 24.kg обратилось за комментарием в ОАО «Кыргызтелеком», где пояснили, что наиболее вероятной причиной сбоев могут являться ремонтные работы в районе ЦУМа.

«Для точного установления обстоятельств и оперативного устранения неполадок на предполагаемое место работ выехала бригада технических специалистов компании», — сообщили в «Кыргызтелекоме».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328902/
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