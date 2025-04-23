Wildberries прокомментировал сообщения о наличии бензола в продаваемых кремах

Wildberries провел внутреннюю проверку и удалил с платформы карточки товаров, в которых, по данным Роспотребнадзора, обнаружен бензол — опасное вещество с канцерогенными свойствами. Об этом сообщила пресс-секретарь компании в Кыргызстане Ширин Дубанаева.

По ее данным, маркетплейс уделяет большое внимание безопасности и качеству продукции и регулярно осуществляет мониторинг витрины на предмет запрещенных товаров.

«Wildberries всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций, проводит внутренние проверки и при выявлении нарушений незамедлительно принимает меры», — отметила представитель фирмы.

Продавцы, размещающие товары на платформе, обязаны соблюдать требования российского законодательства и правила маркетплейса. В карточке товара должны содержаться полная информация о его свойствах, а также необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции установленным нормам. Для ряда категорий такие документы являются обязательными при размещении товара на платформе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о наличии в составе некоторых кремов, продававшихся через Wildberries, бензола — вещества, вызывающего рак.