В кремах, продающихся на Wildberries, обнаружили бензол, вызывающий рак

В кремах, продающихся на Wildberries, обнаружили бензол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Уточняется, что Роспотребнадзор обнаружил бензол в кремах La Roche-Posay, продающихся на Wildberries. Он вызывает рак.

«Роспотребнадзор обнаружил в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающихся на Wildberries, ядовитый канцероген бензол, способный вызывать рак. Образец, закупленный через сайт маркетплейса, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», — говорится в ответе ведомства на обращение председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Продукция этого бренда продается и в Кыргызстане.