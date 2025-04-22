По итогам испытаний тепловых сетей в Бишкеке выявлено более 40 повреждений

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» провело первый, предварительный, этап гидравлических испытаний на плотность и прочность магистральных тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что по итогам испытаний выявлено более 40 повреждений различного характера, из которых 7 — значительные, а остальные — средние дефекты.

«Первый этап испытаний является подготовительным и проводится с целью оценки состояния теплосетей перед основными испытаниями и капитальными ремонтными работами. Все выявленные повреждения, которые могут повлиять на успешное проведение второго этапа гидравлических испытаний, устранят до 19 мая», — сказали в муниципалитете.

Отмечается, что основные гидравлические испытания планируется провести в конце мая после завершения ремонтных работ.