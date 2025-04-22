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Общество

Регистрация телефонов: «Инмобайлс» ответила на вопросы Дастана Бекешева

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев поднял вопросы о действующей в Кыргызстане с июня 2024 года системе обязательной платной регистрации мобильных устройств, которую осуществляет частная компания «Инмобайлс».

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Ранее нардеп отмечал, что в соседних странах регистрацией телефонов занимается государство, а не частные лица.

«В КР нет даже офиса этой компании. Я хотел провести с ними онлайн-встречу, но они отказались от нее. За полгода работы они должны 21 миллион сомов налога на прибыль, но они не дают информацию, сколько устройств прошли регистрацию. В Минцифры тоже нам не смогли дать эти данные», — сказал он.

В продолжение темы о проблемах платной регистрации мобильных телефонов, осуществляемой частной фирмой, Дастан Бекешев поделился официальной информацией, полученной от самой компании-оператора.

Согласно ответу ОсОО «Инмобайлс», направленному в Министерство цифрового развития и предоставленному депутату, компания подтверждает свою роль исключительно как технического исполнителя.

Вопросы, касающиеся введения платы за регистрацию, методики ее расчета и экономической целесообразности, как утверждается в письме, находятся «в исключительной компетенции государственных органов», разработавших и утвердивших нормативно-правовую базу (постановление кабинета министров от 31 мая 2022 года).

Фирма заявляет, что не наделена полномочиями по внесению изменений в действующую регуляторную модель.

В ответе «Инмобайлс» также затрагивается проблема аннулирования регистрации после выезда за границу, на которую жаловались граждане.

Компания утверждает, что, согласно порядку организации системы идентификации, регистрация для граждан Кыргызстана осуществляется однократно, а временная регистрация для иностранцев проводится на срок действия разрешительных документов.

«Автоматическое обнуление регистрации после выезда за границу не предусмотрено и технически не осуществляется», — указано в письме.

Напомним, с 25 июня 2024-го введена обязательная регистрация мобильных устройств в Государственной системе идентификации (ГСИ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326951/
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