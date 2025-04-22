Смерть ученицы. Педагог и завуч бишкекской школы № 31 отстранены от работы

После смерти семиклассницы в школе № 31 педагог, на уроке которого произошел инцидент, и завуч по воспитательной работе временно отстранены от занимаемых должностей. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, департаментом образования проводится служебное расследование. Все решения будут приниматься по итогам расследования.

Депутат Светлана Кенжебаева отметила, что было бы справедливо отстранить временно от работы и директора школы.

Напомним, 15 апреля между семиклассниками 14-летним А.А. и 15-летней А.А. возник конфликт, в ходе которого мальчик ударил девочку, и та потеряла сознание. На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако прибывшие медики констатировали смерть школьницы.

Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.