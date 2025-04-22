Нехватка учителей. Оплачивать контракт студентам педвузов предложили в БГК

В Бишкеке учителей начальных классов не хватает как в муниципальных, так и частных школах. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила представитель Министерства образования и науки Ольга Брызгалова.

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По ее словам, в 2024 году принято постановление, которым педагогам в столице разрешалось работать на две ставки, что помогло сократить дефицит.

«Сейчас прорабатывается вопрос, кем и как будут укомплектованы школы. Во-первых, ряды учителей пополнят выпускники педагогических вузов. Раньше на эти направления шли дети, которые не поступили в другие вузы, и естественно, им не хотелось потом идти работать в школу. Самым главным для них было получить диплом и уйти в свободное плавание. Но сейчас ситуация изменилась, пороговый балл для зачисления на педагогические направления постепенно повышается», — сказала Ольга Брызгалова.

В прошлом году порог составил 120 баллов, в 2025/26 учебном году он поднимается до 130. Для отличников есть стипендия. Ольга Брызгалова

Она добавила, что также остро стоит вопрос нехватки учителей химии, физики, биологии, так как нагрузка небольшая.

«Пересматривается работа в вузах, чтобы специалисты могли получать дополнительно профессию педагогического направления. Допустим, инженер-механик после переобучения может получить диплом педагога, чтобы работать в школе», — отметила Ольга Брызгалова.

Один из депутатов напомнил о прежней практике, когда предприятия оплачивали контракт студентам. «Потом выпускники после окончания учебы шли работать на эти же предприятия. Почему бы не взять такую же практику? Оплачивать контракт, а после окончания вуза выпускники пусть работают в школах минимум 4-5 лет», — предложил нардеп.

Ольга Брызгалова заметила, что по педагогическим направлениям есть бюджетные места.

«Туда поступить сложно», — возмутился депутат.

Ранее сообщалось, что на 2025/26 учебный год планируется выделить 10 тысяч образовательных грантов для вузов. Наибольшее количество бюджетных мест предлагается для педагогических направлений подготовки и специальностей (2 тысячи 197 грантов).