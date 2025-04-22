Переход на 12-летку. Перепрыгивания через класс не будет

В связи с переходом на 12-летнее образование никакого перепрыгивания через класс в 2025/26 учебном году не будет. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила представитель Министерства образования и науки Ольга Брызгалова.

По ее словам, в этом году в школу регистрируют детей 6-7-летнего возраста, все остальные классы продолжат обучение в прежнем режиме.

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«Единственное, что изменится, — предметные стандарты и учебники. Замена книг будет не во всех классах, а по некоторым предметам. Государственный образовательный стандарт уже утвержден. Через неделю будут готовы базисные учебные планы с учетом перехода на 12-летнюю систему», — сказала Ольга Брызгалова.

Она отметила, что если раньше начальная школа была четыре класса, то теперь шесть. Средним звеном будут считаться 7-9-е классы, а старшим — 10-12-е классы.

«Дети должны будут получать профессию в старшей школе, чтобы после окончания могли поступить дальше учиться или пойти работать. Переход будет поэтапным. Увеличение произошло за счет начальной школы, а не за счет прибавления к 11-му классу следующего года обучения», — добавила представитель Минобразования.

Ранее планировалось, что в 2025/26 учебном году учащиеся 3-х классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы перейдут в 5-й класс 12-летней школы, учащиеся 6-х классов (родившиеся в 2012-м) 11-летней школы перейдут в 8-й класс 12-летней школы.