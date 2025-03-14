Переход на 12-летку. Утвержден новый государственный стандарт

Кабинет министров принял постановление об утверждении государственного стандарта общего образования Кыргызской Республики.

Как сообщает пресс-служба кабмина, госстандарт обеспечивает:

социальное гарантирование и сохранение единого образовательного пространства;

разработку базисного учебного плана, предметных стандартов, образовательных программ и учебно-методических комплексов для всех школ, независимо от формы собственности; преемственность предметных стандартов и программ всех уровней общего образования;

управление качеством образования;

установление эквивалентности документов об основном общем и среднем общем образовании.

Для общеобразовательных организаций разрабатывается базисный учебный план (БУП) по следующим уровням образования:

начальное общее: 1-6-й классы;

основное общее: 7-9-й классы;

среднее общее: 10-12-й классы.

Для измерения индивидуальных образовательных достижений и прогресса обучающихся в классе применяются три вида оценивания: диагностическое, формирующее (формативное) и суммативное.

С 1-го по 3-й класс действует безотметочная система.

С 4-го по 6-й класс вводится балльная система, позволяющая отслеживать академические достижения, сравнивать их с результатами независимых оценочных исследований, а также определять уровень готовности обучаться на следующем уровне образования.

Внутриклассное оценивание с 7-го по 12-й класс критериальное, направленное на определение прогресса относительно образовательных результатов, стимулирование внутренней мотивации обучения, формирование навыков самооценки, самоанализа и взаимооценки.

По окончании 12-го класса проводится итоговое оценивание, формат и содержание которого учитывают направления профилизации.

Итоговые баллы обучения и выпускных экзаменов учитываются в виде суммарного балла по профильным предметам при поступлении в профессиональные учебные заведения.