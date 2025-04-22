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Общество

Правозащитница прокомментировала инцидент в Беловодском специальном интернате

Правозащитница Назгуль Турдубекова и директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» прокомментировала инцидент в Беловодской специальной школе-интернате, воспитанник которой получил травму.

«Очень печально, что ребенок пострадал на территории детского учреждения. Следствие должно установить, что случилось — насилие или есть другие обстоятельства. Для того чтобы упредить подобные случаи, необходимо Министерству образования и Министерству социального обеспечения разработать обязательную регистрацию, учет и сообщение о несчастных случаях и насилии в отношении детей в интернатных учреждениях, в особенности в отношении детей с инвалидностью», — заявила правозащитница.

Она отметила, что администрацию и сотрудников учреждений необходимо обучать на постоянной основе о недопустимости насилия и наказаний в отношении детей и бездействия при организации ухода за детьми.

«Любые сигналы в вышестоящие инстанции должны поощряться. Должна работать система сопровождения и консультация для подобных учреждений по упреждению насилия и неподобающего ухода на постоянной основе. Необходимо разработать инструкцию, как нужно учреждению упреждать несчастные случаи и насилие, как со стороны взрослых, так и со стороны других детей. При разработке принципов и правил по безопасности детей важно включать самих детей с инвалидностью этого учреждения», — отметила Назгуль Турдубекова.

Правозащитница считает, что система интернатных учреждений для детей должна быть упразднена через развитие инклюзивного образования и инклюзивной среды по месту проживания детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

Большие учреждения интернатаного типа — это большой риск, что права детей могут быть нарушены, так как сама природа ухода и обучения детей в круглосуточных закрытых учреждениях имеет большие риски для детей.

Назгуль Турдубекова

«Комитет ООН по правам ребенка дал Кыргызстану четкие рекомендации, что необходимо уходить от системы ухода за детьми через размещение в больших институциях. Ребенок в этих условиях теряет связь с семьей», — заключила она.

Напомним, ранее в Беловодской специальной общеобразовательной вспомогательной школе-интернате произошел инцидент, где воспитанник получил травму головы. По словам опекуна, мальчика избил одноклассник. Администрация учреждения в свою очередь утверждает, подросток ударился, спускаясь с кровати.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326911/
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