В Бишкеке 22 апреля дождь с грозами. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.00-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 10;

9.00-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева, Шевченко, Токтогула, Манасчи Сагынбая, жилмассив «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 14, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Ахунбаева), отрезки улиц Карагайской, Тоголока Молдо, переулок Карагайский, школа № 18, детский сад № 41, жилмассив «Жениш» (улицы Нурийла, Жаштык), улица Баялинова, 180, отрезки улиц Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Доолот, Алтын-Бак, Жаш-Муун, Ак-Жалга, Инсан, Шоола, Керээз, Санат, Кокчетавской, Умай-Эне, переулок Наримановский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Саадаева, Чуй-47а, Чуй-48а, Чуй-48 — Чуй-55);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон, отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Койбагарова, Орто-Сайский рынок;

9.00-17.30 — отрезок улицы Керамической;

12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Куюкова).

21-23 апреля — район, ограниченный улицами Торекула Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, проспектом Чуй. Подробнее

У кого намечается той

Бекбосун Борубашов

Родился 22 апреля 1955 года. Председатель Национальной аттестационной комиссии.

Казыбек Эргешов

Родился 22 апреля 1969 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Нургуль Бакирова

Родилась 22 апреля 1973 года. Заместитель председателя Верховного суда КР.

Чынгыз Жумалиев

Родился 22 апреля 1989 года. Директор МП «Бишкекводоканал».

Памятные даты

Международный день Матери-Земли

День учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» принят во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения Земли.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922-го в селе Тегерменты Кеминского района Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу умело сочетал с общественной деятельностью. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер в 2015-м.

Умер генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946-го.

В 1989-1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Умер в 2007-м.

Умер архитектор Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева построено в первой половине 1970-х здание МВД.

Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.

Умер в 2014 году.

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