Новый медгородок. Решения по переводу больниц будут приниматься позже

Решения по переводу больниц в связи со строительством нового медицинского городка будут приниматься позже. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

Напомним, в южной части столицы планируют возвести современный медгородок, куда переведут национальные центры.

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У некоторых граждан возникло недопонимание, в связи с этим глава Минздрава подчеркнул, что городские больницы останутся. В том числе это касается детской клинической больницы скорой медицинской помощи, клинической больницы скорой медицинской помощи (бывшая горбольница № 4), клинической больницы № 1, родильных домов.

«Новые больницы, построенные недавно, в том числе перинатальный центр, открытый при НЦОМиД в 2024 году, конечно, должны функционировать. Сейчас я занят созданием нового, остальные решения будут приниматься позже», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.