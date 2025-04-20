В рамках пасхального перемирия Украина освободила двух пленных казахстанцев. Об этом стало известно из информации, опубликованной общественным движением по поиску и возвращению домой военных армии России «Наш выход».

Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского

Уточняется, что всего были освобождены по 246 человек с каждой стороны. Так же Украине передали 31 раненого военнослужащего, Россия получила 15 раненых.

​​В обмене пленными, состоявшимся 19 апреля, между Россией и Украиной, приняли участие 538 человек с обеих сторон. Это был самый крупный единовременный обмен с начала конфликта между странами.

В списке освобожденных Украиной значатся двое граждан Казахстана. Это Шерхан Егамбердиев и Ерболат Ордабаев. Утверждается, что они являются уроженцами или гражданами Казахстана.

Это не первый случай, когда Украина в рамках обмена с РФ выдает жителей стран Центральной Азии. В июле 2024 года был передан гражданин Кыргызстана Алишер Турсунов.

С начала 2025 года Россия и Украина провели уже три обмена пленными по одному в каждом месяце.