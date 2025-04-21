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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключения света, воды и газа

  • 9.00-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;
  • 9.30-16.30 — 12-й микрорайон (павильоны, киоски, магазины возле домов № 32, 38, 39);
  • 9.00-17.00 — переулки Фонтанный, Зайсанский, отрезки улиц Елебесова, Керимова, Куренкеева, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Бадахшан), проспект Чингиза Айтматова, 14, 22, отрезки улиц Белинского, Баялинова, Джамбула, Урицкого, Осипенко, Манаса, Уч-Курганской, Джети-Огузской, военная часть, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Чубак, Бакай-Ата, Каныкей, Ак-Талаа, детский сад № 172, улица Чыйырды), улица Молодая Гвардия, 177, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Арстанбап, Сайма-Таш);
  • 8.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Манасчи Сагынбая.

  • 21-23 апреля — район, ограниченный улицами Торекула Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, проспектом Чуй. Подробнее

Памятные даты

Курманбек Бакиев отрекся от своей отставки

21 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, перебравшийся в Минск, отрекся от своей отставки с поста президента Кыргызстана, объявив новую власть преступной. В штаб-квартире СНГ он сделал специальное заявление для прессы. Бакиев также призвал мировых лидеров не признавать временное правительство, пришедшее к власти в КР.

Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля. 15 апреля улетел в Казахстан. В тот же день временное правительство опубликовало его заявление об уходе в отставку, присланное по факсу.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

24.kg
Фото 24.kg

21 апреля 2002 года впервые организованно прошел праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира.

Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, системы образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества.

Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326570/
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