Парк развлечений в Бишкеке. Депутаты БГК против бесплатных аттракционов

Депутаты Бишкекского горкенеша обсудили строительство парка развлечений в селе Орок. Проект реализует общественный фонд «Евразия KG». Об этом нардепам рассказал вице-мэр Азамат Кадыров.

По его словам, общественный фонд передаст парк на баланс муниципалитета и 25 лет будет оплачивать его содержание. Это примерно $200 тысяч в месяц. В парке на 10 сотках предусмотрена фуд-зона. Средства от аренды ларьков в ней будет забирать фонд.

Ряд депутатов выступил против бесплатных аттракционов. По их мнению, в этом случае парк быстро разрушат и будет бардак.

Азамат Кадыров пояснил, что общественный фонд уже разработал приложение, которое позволит посетителям вставать в электронную очередь.

Депутаты также возмутились тем, что аренду с ларьков в фуд-зоне будет получать фонд, и выразили опасения, что еда и напитки там будут дорогими. Тем не менее проект постановления нардепы одобрили.