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Общество

Дома «KG Групп» останутся без электричества. Возбуждено уголовное дело

По факту отключения электричества в нескольких домах, построенных компанией «KG Групп», возбуждено уголовное дело. Об этом на заседании Бишкекского городского кенеша сообщил депутат Жаныбек Абиров.

По его словам, компания «KG Групп» присвоила деньги, которые жители платили за электричество в течение полутора лет. Разбирательство ведут прокуратура и Госкомитет национальной безопасности.

Жаныбек Абиров рассказал, что всего будет отключено 3-4 дома в которых проживают 750 семей.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что стройкомпания задолжала распредкомпании «Электросила» 21 миллион сомов, последняя больше не намерена поставлять электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326522/
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