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Общество

ЦИК призывает экс-депутата ЖК не искажать нормы законодательства

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отреагировала на заявление экс-депутата ЖК Султанбая Айжигитова, распространенное через социальные сети.

«Полномочия по проведению досудебного разбирательства, указанные в обращении депутата, не входят в функциональные обязанности Центральной избирательной комиссии. В соответствии со статьей 1 конституционного Закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» ЦИК является постоянно действующим независимым государственным органом, обеспечивающим подготовку и проведение выборов и референдумов в Кыргызской Республике, а также осуществляющим руководство системой избирательных комиссий.

Согласно Закону «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», в установленной иерархии нормативных правовых актов конституционный закон имеет более высокую юридическую силу, чем кодекс. Центральная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность, прежде всего, на основе законодательства в области избирательного права.

Центральная избирательная комиссия заявляет, что распространенная Султанбаем Айжигитовым через социальные сети информация о его депутатском мандате является необоснованной. В этой связи ЦИК призывает не искажать нормы законодательства, не вводить общественность в заблуждение и воздержаться от провокационных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении Султанбая Айжигитова ЦИК было вынесено постановление о его депутатском мандате, которое было вручено ему в установленный законом срок. «Ему также было разъяснено его право обжаловать законность данного постановления в судебном порядке», — добавляют в ведомстве.

Напомним, что Султанбай Айжигитов, лишенный депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326388/
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