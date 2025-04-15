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Общество

Столичные школьники принимают участие в PISA-2025

С 1 апреля 2025 года в КР стартовало исследование по международной программе оценки учащихся PISA-2025. В тестировании принимают участие дети, рожденные с 1 января по 31 декабря 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, в Первомайском районе из 27 школ отобраны школы № 49, 86, 83, 24, 70, 41. Из каждой школы участвуют по 40 учащихся, в общем 240 детей.

В Октябрьском районе из 22 школ отобраны школы № 3, 20,37, 88, 62, 112. Из каждой школы участвуют по 42, в общем 252 детей.

Из 35 общеобразовательных школ Свердловского района отобраны 8 школ № 1, 10, 38, 46, 51, 66, 67, 111.

В шести школах Ленинского района проведено данное тестирование. С каждой школы по 42 ученика указанного возраста приняли участие в международном тестировании.

Отметим, что к данному тестированию ученики готовились на платформе «Серебри», а учителя проходили обучение в 2024 году.

Напомним, что по Кыргызстану в PISA-2025 примут участие более 6,7 тысячи школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326090/
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