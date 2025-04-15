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Общество

В приложении Tunduk стали доступны новые цифровые справки

Министерство цифрового развития объявило о расширении перечня цифровых услуг, доступных гражданам через мобильное приложение Tunduk.

Теперь пользователи приложения могут получить в электронном виде два новых вида справок:

  • справку от психиатра;
  • справку от нарколога.

Как отмечает министерство, ранее в приложении уже была успешно внедрена возможность получения справки о наличии или отсутствии судимости, которая является одной из наиболее востребованных среди населения.

Все указанные справки оформляются в цифровом формате без необходимости личного обращения граждан в соответствующие учреждения. Они доступны круглосуточно через смартфон и обладают полной юридической силой. Подчеркивается, что государственные и муниципальные органы обязаны принимать эти электронные документы без требования предоставления бумажных копий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326077/
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