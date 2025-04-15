15:39
USD 87.45
EUR 99.59
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке после укусов клещей к медикам обратились 19 человек

В Бишкеке 19 человек обратились к медикам после укусов клещей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил эпидемиолог столичного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Азамат Жумгалбеков.

По его словам, только один пострадавший получил иммуноглобулин, поскольку клещ являлся переносчиком вируса. В целом эпидситуация по клещевому энцефалиту в столице в настоящее время стабильная, поводов для волнений нет.

«В 2024 году по Бишкеку всего поступило 511 обращений, в том числе от 106 иногородних граждан. Из них с подозрением зафиксировано 53 экстренных извещения, в семи случаях подтвержден клещевой энцефалит. В основном граждане получили укусы в лесистой местности Чуйской области («Ала-Арча», «Теплые ключи», Кегетинское ущелье, Токмакский лесхоз и другие)», — сказал Азамат Жумгалбеков.

Он добавил, что существует специфическая (вакцинация) и неспецифическая профилактика клещевого энцефалита.

Читайте по теме
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию

«Вакцинацию у нас делают только для групп риска (егерям, лесникам, студентам биологического и геологического факультетов Кыргызского национального университета). Поэтому гражданам, выезжающим на природу, рекомендуется применять закрытую одежду, чтобы клещи не попадали на открытые участки кожи, использовать репелленты», — отметил врач.

Напомним, всего в Кыргызстане в 2024 году после укусов клещей к врачам обратились 1 тысяча 14 человек.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия могут привести к инвалидности и даже смерти.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326072/
просмотров: 800
Версия для печати
Материалы по теме
Более 1 тысячи человек пострадали от укусов клещей в 2024 году. Осторожно!
В Бишкеке к врачам после укусов клещей обратились 263 человека
С начала года в лечебные учреждения обратилось 163 человека с укусами клещей
В Кыргызстане начался сезон клещей: специалисты призывают быть осторожными
В 2,3 раза выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Бишкеке
В Бишкеке зарегистрировали пять случаев клещевого энцефалита
Осторожно, клещи! За майские праздники с укусами обратились 65 человек
Осторожно, клещи! В Бишкеке с укусами обратились 22 человека
Сезон пикников. Как не стать жертвой клещевого энцефалита
В Бишкеке от укусов клещей пострадали более 140 человек
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Бишкеке 13&nbsp;апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi В Бишкеке 13 апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi
Бизнес
&laquo;Баскет добра&raquo; от&nbsp;KFC&nbsp;&mdash; в&nbsp;помощь деткам с&nbsp;онкологией «Баскет добра» от KFC — в помощь деткам с онкологией
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил проект по&nbsp;кибербезопасности El.Kalkan «Элдик Банк» запустил проект по кибербезопасности El.Kalkan
Грандиозная распродажа в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки на&nbsp;смартфоны до&nbsp;40&nbsp;процентов Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
Подключи интернет-эквайринг и&nbsp;выиграй путешествие в&nbsp;Сингапур Подключи интернет-эквайринг и выиграй путешествие в Сингапур
15 апреля, вторник
15:34
Депутат предлагает штрафовать за парковку в местах подзарядки электромобилей Депутат предлагает штрафовать за парковку в местах подз...
15:27
При получении 200 тысяч сомов задержан инспектор Счетной палаты
15:24
«Баскет добра» от KFC — в помощь деткам с онкологией
15:19
В приложении Tunduk стали доступны новые цифровые справки
15:16
Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и сооружений в Бишкеке и Оше