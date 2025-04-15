В Бишкеке после укусов клещей к медикам обратились 19 человек

В Бишкеке 19 человек обратились к медикам после укусов клещей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил эпидемиолог столичного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Азамат Жумгалбеков.

По его словам, только один пострадавший получил иммуноглобулин, поскольку клещ являлся переносчиком вируса. В целом эпидситуация по клещевому энцефалиту в столице в настоящее время стабильная, поводов для волнений нет.

«В 2024 году по Бишкеку всего поступило 511 обращений, в том числе от 106 иногородних граждан. Из них с подозрением зафиксировано 53 экстренных извещения, в семи случаях подтвержден клещевой энцефалит. В основном граждане получили укусы в лесистой местности Чуйской области («Ала-Арча», «Теплые ключи», Кегетинское ущелье, Токмакский лесхоз и другие)», — сказал Азамат Жумгалбеков.

Он добавил, что существует специфическая (вакцинация) и неспецифическая профилактика клещевого энцефалита.

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«Вакцинацию у нас делают только для групп риска (егерям, лесникам, студентам биологического и геологического факультетов Кыргызского национального университета). Поэтому гражданам, выезжающим на природу, рекомендуется применять закрытую одежду, чтобы клещи не попадали на открытые участки кожи, использовать репелленты», — отметил врач.

Напомним, всего в Кыргызстане в 2024 году после укусов клещей к врачам обратились 1 тысяча 14 человек.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия могут привести к инвалидности и даже смерти.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой.