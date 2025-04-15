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Общество

Бишкекчанам не советуют отказываться от горячей воды в пользу водонагревателей

Начальник диспетчерской службы МП «Бишкектеплосеть» Урмат Кубанычбек уулу в эфире «Биринчи радио» рассказал, можно ли вообще отказаться от горячей воды и перейти всем на водонагреватели.

«Я бы не советовал всем переходить на водонагреватели. Во-первых, не каждый может это себе позволить плюс их тоже нужно обслуживать. А во-вторых, у нас в городе есть проблемы и с холодной водой, и с электроэнергией. Если все перейдут на электрические водонагреватели, то проблем станет еще больше. Поэтому рекомендовал бы горожанам пользоваться горячей водой от ТЭЦ, так надежнее и удобнее», — сказал он.

Напомним, с 21 апреля по 31 мая в столице отключат горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ.

Урмат Кубанычбек уулу отметил, что электрики могут отключать определенные кварталы от электроснабжения. «Но единственный источник тепла в Бишкеке — ТЭЦ. Дублирующих, резервных источников тепла нет, поэтому ежегодный профилактический ремонт крайне необходим. Работы возможно проводить только при полном отключении и опорожнении сетей. Поквартально отключать и одновременно проводить работы невозможно. Кроме того, ТЭЦ тоже должны ремонтировать», — подчеркнул он.

По данным начальника диспетчерской службы, сети стареют, в 2022-м в течение года произошло 340 порывов, в 2023-м — 454, в 2024-м — 541.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326038/
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