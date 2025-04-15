Минтруда: Во всех зданиях экспертных комиссий размещены камеры видеонаблюдения

Министерство труда, социального обеспечения и миграции информирует о том, что во всех зданиях медико-социальных экспертных комиссий размещены камеры видеонаблюдения.

«Инцидент в Лейлекском районе с получением денежных средств за установление инвалидности произошел в ходе выездного заседания. В настоящее время ведомство оказывает содействие следственным органам по фактам вымогательства и усиливает антикоррупционные меры», — говорится в сообщении Минтруда.

В министерстве подчеркнули, что к сотрудникам МСЭК, допустившим незаконные и коррупционные действия, будут применены строгие меры совместно с соответствующими органами.